المركزية- استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي برئاسة عبدو الخوري، وحضور رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد، وجرى عرض لأوضاع التأمين عموماً وقطاع التأمين الإلزامي خصوصاً.

واطلع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي وزير الاقتصاد على نشاطات المؤسسة خصوصًا في ما يتعلق بتغطية الأضرار المادية المقترحة في العقد الالزامي وضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسة وتفعيل الهيئات التي تعنى بقضايا السير ورخص السوق وتشديد الرقابة على المخالفات التي ينجم عنها عدد من الضحايا، علماً أن هناك ٨٠٠ ألف سيارة من دون تأمين إلزامي.