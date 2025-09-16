دان البرلمان العربي بأشد العبارات، "التوسيع الخطير للعمليات العسكرية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين".

وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، إن "البرلمان العربي يعتبر استمرار هذا العدوان الإجرامي هو أحد أبشع جرائم الحرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية"، مشددًا على أن "ما يقوم به كيان الاحتلال من تصعيد دموي وحصار ومجاعة ممنهجة تمثل سياسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وخرقًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وتحدي لكافة المحاولات الدولية الساعية لوقف العدوان وإنهاء الحرب".

وحمل "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة إزاء استمرار غطرسة كيان الاحتلال وما يرتكبه من مجازر وحرب إبادة"، داعيًا إلى "تحرك دولي فوري وحازم لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل إلى قطاع غزة".

كما جدد البرلمان العربي دعوته الى "توحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين ونزع أرضهم وتصفية قضيتهم العادلة".