أقرّ البرلمان البرازيلي، قانوناً يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على البرازيل. وبإجماع في مجلس النواب، أُقرّ "قانون المعاملة بالمثل" غداة إقراره في مجلس الشيوخ.

من جانبها، أسفت الحكومة في بيان "للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كلّ الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة".

وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".

يجيز "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة البرازيلية "اتخاذ تدابير مضادّة" ردا على أي "إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية".

وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق "الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية".