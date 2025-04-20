ظهر البابا فرنسيس الذي لا يزال يتعافى من إصابته بالتهاب رئوي حاد، الأحد بعد الساعة الـ12 ظهرا بقليل (10,00 بتوقيت غرينتش)، على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، لتقديم بركاته التقليدية لمناسبة عيد الفصح.

وقال البابا مام آلاف المؤمنين الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس: "عيد فصح مجيد". وظهر البابا على كرسي متحرّك من دون استخدام أنابيب الأكسجين الأنفية التي كان يستخدمها بعد خروجه من المستشفى.

ثم قرأ رسالته أحد معاونيه داعيا الأطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الرهائن، ويقدّموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام".

وندد البابا في رسالته بـ"وضع مأسوي مخجل" في قطاع غزة، محذرا في الوقت نفسه من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".