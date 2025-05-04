May 4, 2025 8:01 AMClock
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الانتخابات في محافظة جبل لبنان: إقفال باب الترشيح على9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 ذكور و1179 إناث وفوز 70 بلدية بالتزكية

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