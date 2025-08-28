أكدت وزارة الاتصالات أن مسؤولية تحديد واستيفاء الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة تقع حصراً على عاتق المديرية العامة للجمارك، نافيةً أي دور لها في هذا الجانب.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تعليقاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام: "إن دور وزارة الاتصالات يقتصر فقط على الإدارة التقنية للمنصة المخصصة لتسجيل الأجهزة لصالح المديرية العامة للجمارك، وهو ما يفسّر تلقي المواطنين رسائل نصية عبر هذه المنصة".

وأضاف البيان أن "الرسوم الجمركية تُحدد وتُحصّل وفق القوانين المرعية من قبل الجمارك حصراً، ولا تتدخل الوزارة في آلية احتسابها أو استيفائها".

وشددت الوزارة في بيانها على التزامها بحماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، موضحة أنه "لا يمكن ربط الأجهزة مباشرة بالهوية الإلكترونية للمستخدمين، ولذلك تُمنح كل هوية مهلة 90 يوماً قبل فرض أي رسوم جمركية على الأجهزة المسجلة".