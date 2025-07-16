طلال عيد

المركزية- يعمل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على تأمين كل مستلزمات النجاح للحفل السنوي الذي سيقيمه مساء الجمعة المقبل في فندق "فينيسيا" في بيروت، من حضور مصرفي عربي مميّز وتأمين كل مستلزمات الراحة للمدة التي سيقضيها هؤلاء في الربوع اللبنانية حيث يُتوقع أن يحضره حوالي ٢٠٠ مصرفي عريق من الخليج ومصر والأردن وليبيا والكويت وسلطنة عمان والسعودية وقطر. كما يشارك في الحفل تسعة مصارف قطرية ومن مختلف الدول العربية، وتسعة رؤساء مجالس إدارات مصارف مصرية، وشخصيات اقتصادية ومدراء مصرفيون وهيئات اقتصادية.

وتوقعت مصادر فندقية سياحية لـ"المركزية" أن تمتلىء فنادق في بيروت من جراء هذا الحفل، وينتظر ان يحرّك هذا الحدث بعض القطاعات الاقتصادية نظراً لما يمكن ان يقوم بعض المصرفيين بالتمديد لإقامتهم في لبنان.

ويعوّل لبنان على هذا النشاط المصرفي العربي في دعم القطاع السياحي ولا سيما في دعم القطاع المصرفي، حيث يتوقع ان تعقد لقاءات بين مصارف عربية ولبنانية على هامش الحديث عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.