رالف يزبك وهبة

المركزية- تستمر أجواء الإثارة والتشويق ضمن "فاينال فور" بطولة لبنان في كرة السلة، وهي تتجدد في اللقاء الثاني الذي سيجمع الليلة في مزهر عند الساعة 9h45 كلاً من ناديي هومنتمن والرياضي بعد فوز الأصفر على البرتقالي في اللقاء الأول في المنارة ضمن هذه السلسة بنتيجة 104-101. كما ثمة لقاء ثان منتظر غداً الثلثاء حيث يحل نادي بيروت فيرست ضيفا في غزير في المباراة الثانية التي ستجمعه بنادي الحكمة عند الساعة ال9h45.

وكان اللقاء الأول مساء الأحد في الشياح بين الحكمة وبيروت قوياً ومثيراً، وقد انتهى لصالح بيروت بنتيجة 81-87، أي بفارق ست نقاط لصالح بيروت. مدرب فريق بيروت جاد الحاج اكد انه ليس راضياً عن أداء فريقه في المباراة الاولى في الشياح، وأضاف ان ثمة اخطاء حصلت وسيتم تفاديها في لقاء الثلاثاء مؤكداً ان السلسلة صعبة ولقاء غزير سيكون تحت ضغط كبير خصوصاً أن جمهور الحكمة الكبير سيكون حاضراً بقوة على المدرجات.

أما صانع العاب فريق بيروت علي مزهر، فقال ان اللقاء في غزير سيكون مهماً وان فريقه سيسعى لخطف فوز من أرض الحكمة كي يرتاح نوعاً ما وكي يكون الحسم في الشياح.

وأشار مزهر الى انه لن يكون في بطولة لبنان الموسم المقبل لإرتباطه بعقد مع فريق ياباني هو وسيرجيو درويش بعدما حصلا على كتابي استغناء من إدارة نادي بيروت قبل أيام.