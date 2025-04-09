Apr 9, 2025 5:49 PMClock
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الأونروا لسكاي نيوز عربية: الأمراض المعدية عادت بقوة إلى غزة نتيجة انقطاع مياه الشرب

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