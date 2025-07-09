المركزية- الإثارة مستمرة في نهائي بطولة لبنان في كرة السلة بعدما فرض نادي الحكمة مباراة خامسة في السلسلة بفوزه المثير على نادي الرياضي في المنارة.

وبعد مرور 9 سنوات على آخر فوز للحكمة في المنارة، تمكن النادي الأخضر من إنتزاع الفوز من الرياضي على أرض الأخير وتقليص السلسلة الى 2_1 في مباراة مجنونة جرت امس، حيث تمكن الاخضر من الفوز بنتيجة 85_95 بعد تمديد الوقت الاصلي للمباراة.

الحكمة كان متقدماً في معظم الأشواط، الى أن تمكن من العودة الى المباراة في الربع الأخير حيث فرض ال"Over Time"، لكن لم يتمكن من الاستفادة منه بسبب التعب الذي حلّ على اللاعبين وخروج علي منصور إثر أخطاء خمسة.

والجدير ذكره أن المدرب القبرصي لينوس هو أول مدرب للحكمة يتمكن من الفوز في المنارة منذ 25 أيار 2016 عندما فاز النادي الأخضر للمرة الاخيرة تحت قيادة المدرب فؤاد ابو شقرا. وستجري المباراة الرابعة اليوم في غزير عند الساعة ال8h45 حيث سيعمل الحكمة على تعديل السلسلة.

لاعب فريق الرياضي وائل عرقجي قال خلال المباراة انه حزين لعدم مشاركته في الديربي وإنه راض عن مستوى الفريق في السلسلة. وألمح الى انه قد لا يشارك في صفوف منتخب لبنان في كأس آسيا بسبب الإصابة. ورفض الإجابة على سؤال حول توقيعه مع فريق العلا السعودي في كرة السلة، وأكد ان كل التركيز الآن هو على مساعدة زملائه في الرياضي معنوياً في النهائي وان لكل حادث حديث بعد انتهاء السلسلة.