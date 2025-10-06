المركزية- ساعات قليلة قبل حسم هوية النادي الذي سيفوز بلقب الأندية العربية في دبي.



ويواجه نادي الحكمة في كرة السلة نادي الكويت الكويتي في نهائي بطولة الاندية العربية عند الساعة 8h30 بتوقيت بيروت المحلي. ويسعى نادي الحكمة الى استعادة اللقب العربي بنسخته ال37 والذي غاب عن خزائن النادي منذ زمن، وتحديداً منذ التسعينيات. ويذكر ان آخر مرة وصل فيها الحكمة الى النهائي كانت سنة 2009 حين خسر في اللقاء الذي جمعه في ذاك الحين أمام الرياضي. والجدير بالذكر أيضاً أن المدرب جو غطاس هو آخر مدرب فاز باللقب في عام 2023 عندما كان على رأس الجهاز الفني لنادي بيروت فيرست.

وكان الحكمة قد تخطى بصعوبة نادي العربي القطري بطل النسخة السابقة في النصف النهائي بنتيجة 88-98، اي بفارق 10 نقاط.

وبالإنتقال الى دورة ابو ظبي، فقد ثأر نادي الرياضي من نادي الشارقة بطل الامارات، وتمكن من احراز اللقب في مباراة كانت في البداية صعبة على النادي الاصفر، ولكن في النهاية تمكن من الفوز بنتيجة 88 -75.

اما نادي الماريست، فقد أحرز المركز الثالث في الدورة بعد فوزه على بطل كازاخستان نادي استانا بنتيجة 102-103.