رالف يزبك وهبة

المركزية- يوم يفصل عن انطلاقة دورة أبو ظبي الودية في كرة السلة التي يشارك فيها كل من ناديي الرياضي والشانفيل من لبنان.

وقد فازت قناة الجديد بشكل رسمي بالحق الحصري في النقل المباشر للدورة الى جانب قناة ابو ظبي. وستكون اولى مباريات الرياضي غداً الاثنين امام نادي الظفرة الاماراتي عند الساعة 17h45 بعد الظهر.

وفي اطار التحضيرات لهذه الدورة، بدا ان نادي الشانفيل قد شكل فريقاً قوياً للمنافسة بعد تعاقده مع لاعب بيروت السابق علي محمود الذي يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب. ويطمح نادي الشانفيل الى الوصول للنهائي ومواجهة الرياضي ولم لا الفوز باللقب بحيث تكون المرة الاولى للنادي المتني.

وبالإنتقال الى كأس الأندية العربية التي تقام في دبي، فقد أعلن لاعب فريق الحكمة جهاد الخطيب رحيله بشكل نهائي عن النادي من دون معرفة الأسباب، وذلك عبر منشور على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.