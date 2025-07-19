توج الانصار رسميا عصر اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية، بقلبه ال15 القياسي في بطولة لبنان لكرة القدم، بعدما حسم من الاسبوع الماضي النسخة ال65 من الدوري العام اللبناني.

وأنهى "الزعيم الاخضر" الموسم بخسارة ثالثة امام وصيفه الصفاء 1 - 2، وقد تقدمه في ختام الترتيب العام للدوري بفارق نقطتين.

سجل للصفاء الفلسطيني اسلام البطران وعلي قصاص في الدقيقتين 3 و 59. وللانصار نادر مطر في الدقيقة 72.

وتسلم كابتن الانصار حارس المرمى نزيه أسعد كأس بطولة الدوري من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر في حضور رئيس النادي النائب نبيل بدر.

وشهد ملعب بيروت البلدي في منطقة الطريق الجديدة "عرين" الانصار احتفالات جماهيرية بالتتويج، دعا اليها رئيس النادي النائب نبيل بدر، بسبب اقامة المباراة امام الصفاء في المدينة الرياضية خلف ابواب موصدة في وجه الجمهور لدواع أمنية.