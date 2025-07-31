المركزية- مزيد من اللاعبين يوقّع مع أندية جديدة تحضيراً لبطولة لبنان في كرة السلة الموسم المقبل.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الأنطونية - بعبدا عن تجديد عقدَي باتريك بو عبود وميغيل مارتينيز موسماً اضافياً. أما نادي NSA، فأعلن عن انضمام لاعب بيروت السابق كريستوف خليل الى صفوفه، فيما جدد نادي المركزية جونية للاعبه ايلي غالب موسماً آخر. واعلن نادي هوبس عن تجديد عقد لاعبه عمر الجمل موسماً جديداً، وكذلك انضمام اللاعب احمد عكاوي الى صفوفه آتياً من حراجل.

أما نادي الشانفيل، فيعمل بشكل حثيث على تشكيل فريق منافس على البطولة للموسم المقبل، حيث ذكرت معلومات ان النادي المتني في مفاوضات متقدمة مع كل من علي حيدر، احمد ابراهيم، عزيز عبد المسيح وغابريل اجميان، في وقت أعلن عن تعاقده مع المدرب جورج جعجع ليكون على رأس الجهاز الفني للنادي للموسم المقبل.