ذكرت مصادر أمنية أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.

وأفادت المصادر بأن عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، فيما لم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

وكان حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار الماضي.

من جانبها، أفادت الرئاسة الفلسطينية بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.