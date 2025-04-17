أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن تعليق الحظر على أنشطة طالبان في روسيا هو قرار سيادي لموسكو، موضحا أن وضع الحركة في الأمم المتحدة لم يتغير.

وقال دوجاريك ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي": "هذا قرار سيادي لروسيا الاتحادية، ووضع طالبان في الأمم المتحدة، الذي حددته الدول الأعضاء، سيظل دون تغيير".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أيدت المحكمة العليا الروسية دعوى قدمها المدعي العام إيغور كراسنوف، معلقة بذلك حظر نشاط حركة "طالبان" التي كانت مدرجة سابقا في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد عقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وكان هذا القرار هو الأول بموجب حكم قانوني دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، ويسمح بتعليق الحظر مؤقتا على أنشطة المنظمات المدرجة إرهابية. ويدخل تعليق الحظر حيز التنفيذ فورا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على أنشطة حركة "طالبان" يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابل خدمة لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.