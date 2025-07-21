المركزية- أعلن نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن، لكن نسبة الإشغال في فنادق بيروت لا تزال تتراوح ما بين 40 و50، في حين تراوحت النسب في الفترات العادية ما بين 85 و95%، أما في المناطق الجبلية فإن نسبة التشغيل لا تتعدّى الـ30 والـ40%".

ونبَّهَ في بيان، إلى "مشكلة أساسية "تتربّص" بالقطاع وتتمثل في حجز الغرف عبر ما يعرف بالـAirbnb من دون تنظيم هذا القطاع، بمعنى أنها لا تدفع ضرائب، ولا تخضع لتفتيش الأمن العام، ولا توجد قوانين تضبط عملها".

وإذ أشار الى منافسة غير شرعية وقوية للـAirbnb ـلقطاع الفنادق، قال "نحن لا نرفض وجود Airbnb، لكننا نطالب بتنظيمه بطريقة شرعية، من خلال قوانين تُدرس مع القطاع السياحي كي لا يؤثّر سلبًا على الفنادق".

وقدّر عدد غرف Airbnb في لبنان بنحو 10 آلاف غرفة، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم غير دقيق، "كون هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسمية أو إحصاءات واضحة".

وبالنسبة إلى موسم الصيف، فلفت الأشقر إلى أن انطلاقة الموسم الصيفي شهدت بعض التحسّن، "لكن "الحروب وعدم الاستقرار الأمني هما العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم"، مشيراً الى أنه "خلال فترة الأعياد، شهد القطاع كثافة في عدد السياح، لكن بعد الاعتداء على الضاحية الجنوبيّة أُلغي الكثير من الحجوزات ورحلات الطيران. كما أن بعض الزوار الذين كانوا ينوون العودة إلى لبنان تراجعوا عن قرارهم، نتيجة ارتفاع أسعار بطاقات السفر".