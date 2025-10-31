توجه رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر الى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي طالباً منه التريث في تطبيق المرسوم ١٦٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٤ القاضي بتمديد مفعول براءة الذمة الصادر عن الصندوق لكل من شركتي الخليوي MIC1 و MIC2 لما لهذا المرسوم من نتائج سلبية على الضمان والمضمونين.

وأعلن الأسمر أن الاتحاد العمالي بادر الى تقديم الطعن بالمرسوم المذكور المخالف لقانون براءة الذمة في الضمان والذي لم يعرض على مجلس شورى الدولة كما جرت العادة، مؤكداُ ضرورة عدم الإلتزام بمضمونه حتى صدور رأي مجلس شورى الدولة ودعا الحكومة الى مراجعة شاملة لواقع هذا المرسوم مع القانونيين والمستشارين لابطاله حمايةً للضمان والمضمونين.