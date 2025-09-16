المركزية - خاص

أعلن الرئيس العام للرهبنة العازرية، الأب توماس مافريك، من مقره في روما، عن تعيين الأب عبدو عيد، رئيس مدرسة عينطوره التابعة للآباء العازاريين، مساعداً له، وكلفه بالإشراف على المؤسسات التابعة للرهبنة في البرازيل، المكسيك، إسبانيا، الموزمبيق، أنغولا، ألمانيا والنمسا، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويُعدّ هذا التعيين إنجازاً لبنانياً لافتاً، يُسلّط الضوء على كفاءات اللبنانيين وقدرتهم على الاضطلاع بمسؤوليات دولية في مؤسسات تربوية وروحية كبرى، ويؤكد مجدداً حضور لبنان الفاعل في المحافل الكنسية والتربوية العالمية.