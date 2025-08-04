Aug 4, 2025 3:42 PMClock
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اكسيوس: رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار اليوم مستوطنة أرييل بالضفة في إطار زيارة خاصة لإسرائيل

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