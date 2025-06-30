المركزية- توحي المشهدية التي رسمتها الجلسة التشريعية اليوم ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته. فالجهود التي بذلها فريق من النواب الدافعين في الاتجاه إياه من اجل طرح بند تعديل قانون الانتخاب، الموقعة في شأنه عريضة من اكثر من 65 نائباً في الجلسة، اصطدمت بقرار بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة ما حدا بنواب كتلتي القوات اللبنانية والكتائب وعدد من المستقلين والتغييريين الى الانسحاب من الجلسة، من دون ان يتمكنوا من تطيير نصابها.

ولا يقتصر الانقسام العمودي الحاد في البلاد على قانون الانتخاب، ذلك انه يسري ايضاً على قرار حصر السلاح بيد الدولة بين فريقي الثنائي الشيعي، وبخاصة حزب الله، وبين سائر القوى السياسية الداعية الى تنفيذ الطلب الدولي –الاميركي كشرط لمساعدة لبنان في اعادة الاعمار وانسحاب اسرائيل من اراض ما زالت تحتلها، تنفيذا لخطاب القسم والبيان الوزاري، خشية تفويت فرصة قال ترامب بنفسه انها الاخيرة لانقاذ لبنان.

وفي اعقاب اجتماع الرئيسين بري ونواف سلام السبت الماضي في عين التينة، حيث ناقشا ورقة لبنان التي تربط تحديد مهلة سحب السلاح بالانسحاب الاسرائيلي، عقد في القصر الجمهوري اجتماع بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الاميركي توماس باراك الى بيروت.

ما تهددني: في مجلس النواب ، وخلال الجلسة التي شكلت محور الحدث المحلي اليوم، بعدما انعقدت قبل الظهر واقرت سلسلة اقتراحات قوانين ،قبل ان يرفعها الرئيس بري عند الثانية والنصف الى السادسة مساء، قال بري رداً على النائب جورج عقيص حول العريضة وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد.

عدوان: وبعد الانسحاب، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان "أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة". وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون. كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها.

الجميل: من جانبه، لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية. وقال: "اليوم وعلى بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ 6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لاظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الاخيرة ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا". وأشار الى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب بجو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا " تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس لذلك نريد عقد جلسة لاطلاع النواب على ما يحصل لابداء الرأي لانه مفصليّ بالنسبة للمرحلة القادمة". وردًا على سؤال عن موقف الكتائب في حال المماطلة، قال:" لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، لا زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لانه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الاولوية القصوى ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد ".

معوض: بدوره، اعتبر النائب ميشال معوّض، من مجلس النواب، أن "هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي". وأضاف: "أردنا التسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك عجلة لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة". كذلك، اعتبر معوض أن "ما حدث اليوم جريمة مزدوجة وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة وتابع: "ما حدث اليوم جريمة بحقّ الإغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة ولا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كـ"قجّة".

كنعان: اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان فدعا من جهته "لاقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء". وقال: "طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء".

اقرار: واقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة التي بقي نصابها مؤمنا رغم انسحاب بعض النواب، تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)،وبند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتا، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب. وتم اقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر ١٥٠٠ مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً .

باسيل: في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب: يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. اضاف: طرح الموضوع بـ"معجّل مكرر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد.

ابنيارا: وسط هذه الاجواء، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا Diodato Abagnara ان "الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الان اكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والامن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة". واعتبر الرئيس عون ان "استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا صريحا لارادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته". واذ تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ابنيارا في مسؤولياته الجديدة، اكد "أهمية الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، إضافة الى البعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود "اليونيفيل" في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة الى الامن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لاكثر من 500 عائلة لبنانية". وابلغ الرئيس عون قائد "اليونيفيل" ان "العمل جار لزيادة عدد افراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان". وشكر الجنرال ابنيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معربا عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن "اليونيفيل"، لافتا الى انه سيعمل على "تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني".

في الخارجية: ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أبانيارا،وجرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في جنوب لبنان وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها.

ماذا فعلتم؟: وعشية عودة برّاك الى بيروت، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة خلال المجلس العاشورائي الذي نظمه "حزب الله" في باحة حسينية الإمام علي في حي الدورة الجنوبي في الهرمل، "أننا منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وبدء إعادة البناء، منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وتمكين الجيش اللبناني من ان يكون قادرا على مواجهة العدو مع الشعب والمقاومة، ضمن هذه الثلاثية، التي حمت وحررت لبنان". أضاف: "نسأل البعض: ماذا فعلتم في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية والاستباحة للحجر وللبشر؟، وهل من أحد يناقش في نقاط القوة وارضه محتلة؟ وماذا فعلتم بقدرة الجيش اللبناني على التسلح؟ وماذا فعلتم بالثروات وكيفية المحافظة على حقوق اللبنانيين؟ وماذا حصل في ملف اعادة ما تهدم جراء العدوان الإسرائيلي"؟

لعلاقات دبلوماسية: في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.

الى سوريا: ايضا، افيد ان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يزور الرئيس السوري احمد الشرع على رأس وفد من العلماء السبت المقبل.

الحاكم: ماليا، أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد ووفقاً للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين. كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي. بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من "اللائحة الرمادية". وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي.