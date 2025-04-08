النهار

يصر عدد من المصرفيين على تحييد المؤسسات الرديفة التابعة لمصارفهم في الخارج من تحمل مسؤولية التعويض على المودعين علما ان تلك المؤسسات قامت بأموال المودعين.

لوحظ أن ثمة عدداً كبيراً من أبناء الضاحية والجنوب، عادوا واستأجروا شققا مفروشة في مناطق ساحلية وجبلية على وجه الخصوص، تداركاً لأي تطورات أمنية قد تحصل كما كانت الحال خلال الحرب الأخيرة

علم من مصادر وزارية ان ضغوطا تمارس على لبنان من اجل تعيين شفاف لاعضاء مجلس الإنماء والإعمار من دون تباطؤ وقبل 21 نيسان وان صيغة أولية للتعيين تبقي بعض القديم على قدمه وتكرس المحاصصة قوبلت برفض داخلي واعتراض خارجي ما أدى الى اعادة النظر بها.

بلغ عدد مراكز “حزب الله” التي دخلها الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني 196 مركزا من أصل 260 تم تحديدها من قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب، ولم ينشأ اي خلاف ما بين الجيش والحزب حولها.

اعتبر اتحاد المدارس الخاصة في لبنان انه وقع ضحية عدد من النواب الذين وعدوه بتعديل على قانون تعويضات نهاية الخدمة قبل نشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد تجميده من الرئيس نجيب ميقاتي، الا ان الاتحاد فوجىء بإعلان النشر قبل ايام من صدور الجريدة الرسمية والذي اصبح ساري المفعول منذ الخميس الفائت.

نداء الوطن

تحدثت معلومات دبلوماسية عن احتمال عودة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، في زيارة ثالثة، بعد ثلاثة أسابيع، لمواكبة التقدم الذي سيحصل على صعيد ما طالبت به لجهة سلاح “حزب الله” والقوانين الإصلاحية.

صدر في الولايات المتحدة الأميركية كتاب عن لبناني يحمل جنسية أميركية، كان له دور مؤثِّر في الحرب اللبنانية، أوقف في لبنان خلال زيارةٍ له، ثم أطلِق بعد ضغوط وتوفي لاحقاً بمرض عضال. ويتضمن الكتاب تفاصيل عن أدوار مريبة قام بها مسؤولون لبنانيون بإيعاز من “حزب الله”.

اقترح مستشارون على الحكومة العودة إلى وقائع تسليم أسلحة الميليشيات في مطلع تسعينات القرن الماضي، للإفادة منها في وضع خطة لتسلّم سلاح “حزب الله”.

الجمهورية

رفضت أكثر من 1000 بلدية الالتزام بآليات ومراسيم تنفيذ قانون، قد يعرض مئات المسؤولين فيها إلى تهم فساد وإثراء غير مشروع.

أكدت شخصية رسمية أنها على اقتناع تام بأن إحدى الجهات المعادية للبنان تخترقه أمنيا من رأسه حتى أخمص قدميه.

جزمت شخصية خبيرة في الشأن المالي أنه إذا ترك سعر الدولار لدينامية السوق وحدها، فإن سعره يمكن أن ينخفض إلى حدود تراوح بين 50 و6 ألف ليرة، لكن هناك قراراً بتثبيته عند سقف 89 ألف لأن الموازنة وضعت على أساس هذا السقف، وأي خفض له ُسيلحق خسائر بالدولة.

اللواء

من شأن الاتفاق الحدودي مع سوريا توفير فرصة لضبط الوضع الداخلي، والحدّ من التوترات في المناطق الشرقية والشمالية.

يواجه فريق حزبي – سياسي مأزقاً لجهة التحالفات الممكنة، بدءاً من الانتخابات البلدية الى النيابية، في سياق التجارب العجاف منذ ما بعد الحرب التي دارت على جبهة لبنان.

لجأت السفيرة أورتيغوس الى «الدبلوماسية السرية» في إدارة ما أسمته «الشراكة مع لبنان» على طريقة دبلوماسية الخطوة خطوة التي طبقها هنري كيسنجر في المفاوضات مع العرب..