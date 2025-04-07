الجمهورية

علم أن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى سيعمل جاهداً على منع تسييس القضاء، وخطوته الأولى هي منع عودة وزيرين سابقين اليها.

تتحضر وزارة لتشكيل فرق تحقيق لدراسة ملفات والتوسع فيها تحضيراً لاسترداد أملاك خاصة بالدولة تم الاستيلاء عليها.

يطالب وزير بتمويل مشروع يعمل عليه حالياً ورصدت له أموال سابقة، ويسعى من خلاله إلى إلغاء وزارته، ، لكن لا يلقى آذانا صاغية حتى الآن في تأمين أي إيرادات.

نداء الوطن

علمت “نداء الوطن” أن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، سيرافقه فيها وزيرا الدفاع والخارجية اللواء ميشال منسى ويوسف رجّي.

كشفت مصادر غربية لـ “نداء الوطن” الاستغراب الشديد للبنك الدولي كيف أن لبنان لم يُنجِز الهيئة الناظمة للكهرباء منذ أكثر من عشرين عاماً؟ وما هو دور وزراء الطاقة المتعاقبين في تأخير تحقيق هذا المطلب؟ ولماذا؟

يقول خبير في الشؤون البلدية إن الخلافات التي تفجَّرت بين العائلات في معظم البلدات والقرى أظهرت أن الكثير من اللبنانيين يتعاطون مع استحقاق الانتخابات البلدية كأنه استحقاق سياسي وليس استحقاقاً إنمائياً.

النهار

نقل أن هناك استبعاداً لرفع الحظر عن سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان، إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية وخوفا من تطورها، وهذا ما لم تخاطر به الدول المعنية بهذه المسألة حفاظاً على مواطنيها.

بعد الضربة الاسرائيلية على صيدا واغتيال مسؤول في حركة “حماس” ألغت جمعيات عدة مشاريع كانت مقررة في المدينة في عطلة نهاية الأسبوع

علق مصدر وزاري على كلام الشيخ احمد قبلان على ما سماه “الإنبطاح الحكومي” سائلاً عن البديل الذي يمكن للمفتي الجعفري الممتاز ان يقدمه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الذي كان الحزب الأقرب اليه جرّنا اليها.

يتردد في اوساط مالية ان ثمة نية لدى وزير الاتصالات لفرض رسوم جديدة ترفع واردات الخزينة من الاتصالات وخصوصا من الخدمات المرتبطة بالانترنت.

يستمر “حزب الله” في التضييق على الاعلاميين في مناطق نفوذه وخصوصا في الضاحية الجنوبية لبيروت بحيث لا يسمح لهم بالتصوير الا بإذن تقرره مسؤولة في المكتب الاعلامي عندما تقرر الاجابة على هاتفها.

على رغم التباعد الذي كان قائما مع رئيسة “الكتلة الشعبية” في زحلة ميريام سكاف، فان حزب “القوات اللبنانية” متجه الى التحالف معها في الاستحقاق البلدي لمزيد من محاصرة “التيار الوطني الحر” في المدن الكبرى.

اللواء

إنتقد عضو في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لهجة حديث وزير الخارجية ضد بعض موظفي وزارته والعبارات السوقية التي إستخدمها والتي لا تنسجم مع شخصيته الديبلوماسية المميزة ، رغم الشريط المسرَّب عن شكوى المرأة المغربية وإتهامه بالتحرُّش الجنسي!

لوحظ وجود عدة مطابخ سياسية تغذي الحملات الموجهة ضد الحكومة ورئيسها على المواقع الألكترونية، دون وجود خطة موحدة تجمع بين القائمين على تلك الحملات، والمحرضين ضد رئيس الحكومة!

قطعت مساعي التوافق على اللائحة المقفلة في الإنتخابات البلدية في بيروت شوطاً كبيراً نحو التعاون بين الأطراف السياسية الرئيسية، التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على وحدة العاصمة وحماية المناصفة بين المسلمين والمسيحيين!