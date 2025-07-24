المركزية- ينضم مزيد من اللاعبين الى نادي الرياضي تحضيراً لبطولة لبنان في كرة السلة للموسم المقبل.

وكشف رئيس نادي الرياضي بيروت مازن طبارة ان النادي ضم لاعباً جديداً الى صفوفه هو الكرواتي لاعب الارتكاز ايفان بوفا وهو يأتي من نادي طبيعة الايراني. وقد لمع اسم هذا اللاعب في بطولة وصل الاخيرة حيث كان من افضل لاعبي الارتكاز في البطولة.

وتحدثت معلومات أخرى ان اللاعب احمد ابراهيم بات قريبا جداً من العودة الى صفوف نادي الرياضي و الاعلان الرسمي سيكون فور عودة ابراهيم من الولايات المتحدة. وبحسب المعلومات، فإن إدارة الرياضي تسعى جاهدة للتوقيع مع نجم منتخب لبنان الصاعد يوسف خياط، الا أن الأخير لا يزال مرتبطاً بعقد مع جامعته في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، يخوض لاعب ارتكاز بيروت علي حيدر مفاوضات مع كل من نادي الحكمة ونادي المركزية جونية حيث تحدثت مصادر ان المركزية يحضر لتشكيل فريق قوي للموسم المقبل وطموحه بلوغ مرحلة ال الفينال 4.