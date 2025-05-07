خاص - المركزية

المركزي – يبدو الوضع اللبناني مثقلا بمجموعة من الاولويات الملحة والتحديات الصعبة، جميعها تتسم بصفة الاستعجال وتوجب تضافر جهود كل السلطات والقوى لبتها ووضع البلد بصورة اكيدة على سكة التعافي والانفراج على كل المستويات. واذا كانت مجموعة الخطوات الإصلاحية الموعودة متموضعة على رأس قمة الأولويات بوصفها جاذبة للمساعدات الخارجية للبنان ، والرهان هنا على قدرة الحكومة في الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها في هذا المجال . الا انه في موازاة ذلك تتبدى تحديات تنطوي جميعها على صعوبات ومخاطر سواء ما يتصل بالجبهة السورية التي بدأ التوتر يلوح في اجوائها من جديد مغلفا بخلاف مهربين ، او الجبهة الجنوبية في ظل التفلت الإسرائيلي من اتفاق وقف اطلاق النار والتمادي في الاعتداءات على المناطق اللبنانية ، او ما يتصل بسلاح حزب الله وكيفية مقاربة هذا الملف الذي يشكل عنوانا خلافيا وانقساما حادا بين فريق يدعو الى نزعه فورا لانتفاء جدواه وصلاحيته وفريق يرفض ذلك بصورة قاطعة . وبين هذين الفريقين تتموضع المقاربة الرئاسية لهذا الملف التي ترى بالدبلوماسية والحوار مع الحزب سبيلا وحيدا لبلوغ حل لهذا الامر .

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ "المركزية" في هذا السياق، صحيح ان وتيرة الإصلاح ما تزال بطيئة بعض الشيئ لكن رفدها باستقلالية القضاء وبرفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع من شأنه ان يسرع المسيرة ويعزز عملية بناء الدولة . المهم بل الأهم هنا حصر السلاح بيد الدولة ترجمة لما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة . مقاربة الموضوع تستدعي فهم مخاوف المكونات اللبنانية والاخذ بها لتبادر الى تسليم السلاح بحيث لا يعود لفئة أي ذريعة للاحتفاظ به. حتى السلاح الفلسطيني يجب سحبه من المخيمات وبوشر العمل به . بذلك يستكمل لبنان تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته ، ويكون قد ارسى استراتيجية امن وامان تطمئن الجميع . وتخوله التوجه الى المجتمع الدولي لمطالبته بالضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان وتسوية الملفات العالقة معها كاستعادة الاسرى وتثبيت الحدود.

ويتابع لافتا الى ان قيام الدولة وبسط سلطتها وحدها على الأرض من شأنه ان يسهل عليها محاكاة المجتمعين العربي والدولي وان يوفر لها المساعدة في حل الملفات الشائكة والعالقة ، في مقدمها إقامة علاقات اخوية ندية مع سوريا وايجاد الحل المطلوب لقضية النازحين السوريين .اضافة الى إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان .

ويختم : ان استعادة الدولة في لبنان قرار اتخذ. خطواته بدأنا نتملسها واقعا ، اخرها العرس الديموقراطي الذي شهدناه في الانتخابات البلدية في جبل لبنان والذي سيستمكل في باقي المحافظات .