Apr 18, 2025 6:26 AMClock
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استطلاع لمعاريف: 62% من ناخبي المعارضة يعارضون استمرار الحرب بغزة ويدعمون الإفراج عن الرهائن وإنهاء القتال

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