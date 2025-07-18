كشف استطلاع رأي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اللاعب "الأوفر حظا" للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2025.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "إستودي بريس" أن لامين يامال، البالغ من العمر 18 سنة، هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية بعد أدائه المميز مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

وسطع نجم يامال مع النادي الكتالوني، وساهم في تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، شملت الليغا وكأس الملك وكأس السوبر.

وتزايدت حظوظ اللاعب ذي الأصول المغربية، بسبب التأثير الإعلامي الكبير الذي أحدثه خلال الموسم، إلى جانب المستوى الاستثنائي الذي قدمه في مباريات فريقه ومنتخب بلاده.

ورغم تراجع أدائه نسبيا في المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية، وإقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن أداءه الفردي "يشفع له"، وفقا للصحيفة ذاتها.

كما ينافس على الكرة الذهبية لهذه السنة لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، بعدما ساهم في تتويج الفريق الباريسي بثلاثية محلية ودوري أبطال أوروبا. لكن انتكاسة ديمبيلي وفريقه "بي إس جي" في نهائي كأس العالم للأندية منحت حظوظا أكثر لامين يامال، حسب "موندو ديبورتيفو".

ويبرز أيضا لاعب برشلونة رافينيا كمنافس قوي بعد أدائه المتميز هذا الموسم.