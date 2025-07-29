Jul 29, 2025 5:02 PMClock
تكنولوجيا
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استدعاء شامل لسيارات كيا سبورتاج المصنعة بين 2010 و2015 بسبب عيب تقني

أعلن وكلاء شركة كيا في موسكو عن استدعاء نحو 80 ألف سيارة Sportage (Sle) مباعة في الأسواق الروسية، بعد اكتشاف عيب تقني فيها.

وأشار بيان صادر عن الوكالة الاتحادية الروسية للمقاييس والمعايير الفنية (Rosstandart) إلى أن حملة الاستدعاء ستطال 79884 سيارة Sportage  كانت قد صنعت في مصانع كيا في سلوفاكيا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015،، وبيعت في الأسواق الروسية في هذه الفترة.

ونوّه البيان إلى أن الاستدعاء تمّ بعد اكتشاف مشكلات في وحدة “HECU” الموجودة في السيارات المذكورة، ليتم استبدال هذه الوحدة فيها، وستجرى أعمال الصيانة على نفقة شركة كيا، ويمكن لمالك السيارة أن يعرف فيما إذا كانت سيارته من الفئة التي تم استدعاؤها من خلال مقارنة رمز “VIN” الخاص بها مع قائمة الرموز الموجودة في بيان الاستدعاء الذي نشره وكلاء كيا في روسيا ووكالة (Rosstandart).

تجدر الإشارة إلى أن كيا كانت قد استدعت شتاء العام الماضي 29.1 ألف سيارة Sportage في روسيا، بسبب عيب تقني كان من المحتمل أن يتسبب بنشوب حريق في حجرة المحرك في تلك المركبات، وشملت الحملة سيارات تم صنعها ما بين عامي 2014 و2016.

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