يأخذ استدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني حيزاً واسعاً من المتابعة، وهو كان قد حضر أمس إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه من الدولة اللبنانية على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. والتقى أماني الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا".

وأشارت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" إلى أن "الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه إيران، الأمر الذي يفسّر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني".

"نداء الوطن"