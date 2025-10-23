المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفد "الجماعة الإسلامية" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي بسام حمود، في حضور وفد قيادي من التنظيم.

وتم خلال اللقاء التداول في عدد من القضايا الوطنية والسياسية، وأكد المجتمعون، بحسب بيان، "رفضهم للإملاءات الأميركية والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المنطقة ولبنان"، وشددوا على "ضرورة دعم صمود أبناء الجنوب في مواجهة العدوان الإسرائيلي" .

كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في مدينة صيدا، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات التي تواجهها المدينة وأبناؤها.

واتفق الجانبان على "أهمية ترسيخ الوحدة والتضامن في مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة، وصون المصلحة الوطنية العليا بما يحفظ استقرار لبنان ووحدته".