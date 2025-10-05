سجّلت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الأحد، وارتفعت بنحو 2.68 بالمئة لتصل إلى 125245.57 دولار بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش.

وبلغت بتكوين سعرها القياسي السابق عند 124480 دولاراً في منتصف آب ، مدعومة بتخفيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى الطلب القوي من المستثمرين.

وارتفعت العملة المشفّرة يوم الجمعة للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية أخيراً وتدفّقات رؤوس الأموال إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة.

وفي المقابل، تراجع الدولار يوم الجمعة، مسجّلاً خسائر على مدى أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وذلك في ظل ممّا سببته حالة الضبابية المحيطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من غموض بشأن التوقعات وتأجيل إصدار بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، وهي مؤشر هام لقياس اتجاه الاقتصاد.