أقيم احتفال تكريمي لأمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، بدعوة من أديب بساتنه في دارته بالجبل، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس تمام سلام والسفير السعودي وليد بخاري ورئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي ونواب وشخصيات.

وتحدث بساتنة عن مزايا شميطلي لما يتمتع به من "مناقبية ديبلوماسية وأخلاقية وعلمية وإدارية". ونوه دريان بشميطلي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة "باعتبار انه أينما حل يثمر ويترك بصمات دامغة يشهد له بها في مؤسسات الدولة ومرافقها العامة".

وشكر شميطلي صاحب الدعوة ودريان والحضور، واكد انتمائه الراسخ لمفهوم الدولة.