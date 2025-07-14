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Jul 14, 2025 3:21 PMClock
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بالفيديو - احتراق سيارة في الدكوانة... والدخان يغطي المنطقة

المركزية - احترقت سيارة في منطقة مار روكز في الدكوانة، وقد تصاعدت ألسنة النيران في سماء المنطقة.
 

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