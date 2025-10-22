عُقد في مركز اتحاد بلديات الكورة اجتماع تنسيقي خُصِّص لبحث آليات تعزيز التنسيق الأمني بين القرى في ما يتعلق بعمل الحرس الليلي، وذلك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى سُبل تنظيم عمل الحرس وتفعيل التواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية المختصة، حرصًا على رفع مستوى الأمان في البلدات وتعزيز الاستجابة السريعة لأي طارئ.

كما تم الاتفاق على تعزيز خطة السير، والتشدد في مراقبة السرعة وأصوات عوادم السيارات التي تتسبب بإزعاج السكان ليلًا، وتنظيم حركة المرور على الطرقات التي تشهد ازدحاماّ كبيراّ خلال ساعات النهار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الأوضاع الأمنية في قضاء الكورة، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك بين البلديات والأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار والسلامة العامة.