Sep 30, 2025 6:39 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

اجتماع عمل للصدي مع البنك الدولي والبنك الأوروبي

التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مكتبه وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD ضمّ: مديرة البنى التحتية والطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية في البنك غرتشن بيري، رئيس مكتب بيروت اليسندرو فيتاديني الى جانب السادة أحمد مرتضى وفراس مرعي واسعد الترك.
الصّدي أطلعهم على الخطط الإصلاحية والخطوات التي بدأ العمل بها وعرض لدور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وكذلك للمجالات التي يمكن للقطاع الخاص ان يلعب دوراً بها.
موضوع إصلاح القطاع عرضه الصّدي أيضاً مع وفد من البنك الدولي الى جانب تطبيق شروط تفعيل قرض الـ250 مليون دولار.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o