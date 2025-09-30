التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مكتبه وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD ضمّ: مديرة البنى التحتية والطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا عايدة سيتديكوفا، المديرة الإقليمية في البنك غرتشن بيري، رئيس مكتب بيروت اليسندرو فيتاديني الى جانب السادة أحمد مرتضى وفراس مرعي واسعد الترك.

الصّدي أطلعهم على الخطط الإصلاحية والخطوات التي بدأ العمل بها وعرض لدور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وكذلك للمجالات التي يمكن للقطاع الخاص ان يلعب دوراً بها.

موضوع إصلاح القطاع عرضه الصّدي أيضاً مع وفد من البنك الدولي الى جانب تطبيق شروط تفعيل قرض الـ250 مليون دولار.