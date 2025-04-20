أشارت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إلى أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة أكثر من ألف مرة مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.
وذكرت أن المناطق الحدودية في مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود تعرّضت لهجمات.
وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام "أسفر ذلك عن قتلى وجرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية".
ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقّق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.
الرد على الانتهاكات
وعند إعلانه الهدنة السبت، طلب بوتين من القوات الرد عسكريا على أي انتهاك لها.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستلتزم بالهدنة، لكن القوات سترد أيضا "بشكل متكافئ" على أي هجمات.
وقال زيلينسكي الأحد أن الهجمات الروسية مستمرة.
في المقابل، أفادت الوزارة الروسية بأن قواتها، اعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش السبت، "التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم، وبقيت على خطوط المواجهة والمواقع التي احتلتها سابقا".
واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإطلاق "48 طائرة مسيرة، إحداها في شبه جزيرة القرم"، التي ضمتها روسيا عام 2014.