أشارت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إلى أن أوكرانيا انتهكت وقف ‏إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة أكثر ‏من ألف مرة مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.‏

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية ‏‏444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات ‏مسيرة.‏

وذكرت أن المناطق الحدودية في مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود ‏تعرّضت لهجمات.

وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام "أسفر ذلك عن قتلى وجرحى من ‏المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية".‏

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقّق من التقارير الواردة من ساحة ‏المعركة.‏

الرد على الانتهاكات

وعند إعلانه الهدنة السبت، طلب بوتين من القوات الرد عسكريا على أي ‏انتهاك لها.‏

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ‏ستلتزم بالهدنة، لكن القوات سترد أيضا "بشكل متكافئ" على أي ‏هجمات.‏

وقال زيلينسكي الأحد أن الهجمات الروسية مستمرة.‏

في المقابل، أفادت الوزارة الروسية بأن قواتها، اعتبارا من الساعة ‏‏15:00 بتوقيت غرينتش السبت، "التزمت بوقف إطلاق النار بشكل ‏صارم، وبقيت على خطوط المواجهة والمواقع التي احتلتها سابقا".‏

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإطلاق "48 طائرة مسيرة، ‏إحداها في شبه جزيرة القرم"، التي ضمتها روسيا عام 2014.‏