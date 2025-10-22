المركزية - انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع البلدي، وحرصًا على تطوير البحث العلمي في لبنان، ولا سيّما في مجال علم الفلك، تمّ بتاريخ الاثنين الواقع فيه 10 تشرين الأول 2025، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سيّدة اللويزة – ذوق مصبح وبلدية بشري، وذلك في حرم الجامعة الرئيسي في ذوق مصبح.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء أول مرصد فلكيObservatory) ) في لبنان على جبل المكمل، الذي يُعدّ من أعلى القمم اللبنانية وأكثرها ملاءمة للأبحاث الفلكية، استنادًا إلى الدراسات الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية.

وقد تمّ توقيع الاتفاقية عن جانب الجامعة الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة سيّدة اللويزة، وعن جانب بلدية بشري السيد دجو كيروز، رئيس البلدية، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب نواب رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية الدكتور روجيه نكد، حيث ستتولى الكلية الإشراف على تنفيذ المشروع ومراحله العملية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي – البلدي، ودعم الأنشطة البحثية في علم الفلك، من خلال تركيب تلسكوب مُقدَّم كهبة من محافظة كوتشي اليابانية إلى جامعة سيّدة اللويزة، على أن يُضاف إلى المرصد الأساسي القائم داخل حرم الجامعة، والذي يُعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

في هذا السياق، أعرب الأب بشارة الخوري، عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء بين الجامعة وبلدية بشري، معتبرًا أنّ هذه الشراكة تُجسّد رؤية الجامعة القائمة على أنَّ "حدودها هي السماء"، وتمتدّ جذورها إلى الرسالة المشتركة المنبثقة من الوادي المقدّس،مؤكّدا أنّ الجامعة تواصل مسيرتها بإيمانٍ وصبرٍ لتجاوز التحديات، وتعزيز رسالتها الأكاديمية والإنسانية، وفاءً للأمانة الملقاة على عاتقها، مشيرًا إلى أنّ هذا المشروع يشكّل إطارًا جديدًا يفتح أمام طلاب الجامعة آفاقًا تعليمية وبحثية واسعة في مجال العلوم الفلكية.

من جهته، عبّر كيروز عن شكره العميق لجامعة سيّدة اللويزة على هذا التعاون المتميّز المرتكز على القيم والرؤى المشتركة، مؤكدًا التزام البلدية الكامل بتفعيل بنود الاتفاقية وإنجاح المشروع، موضحا أنّ البلدية ستسعى إلى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المرصد الفلكي على جبل المكمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافه وفق أعلى المعايير، معتبرًا أنّ هذا التعاون يشكّل فرصة قيّمة للطلاب للإسهام في تطوير قطاع علم الفلك في لبنان والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة سيّدة اللويزة ستتولى الإشراف الأكاديمي والعلمي على مختلف النشاطات البحثية المرتبطة بالمشروع، الذي سيُطلق عليه رسميًا اسم:

"مرصد جامعة سيّدة اللويزة"

"Notre Dame University–Louaize Observatory"

وسيُسهم هذا المشروع في إطلاق "دينامية تعاون علمي متكاملة" بين المرصد الأساسي في حرم الجامعة بزوق مصبح وموقع المرصد الجديد على جبل المكمل في بشرّي، بما يعكس رسالة الجامعة التعليمية والبحثية، ويُعزز قدرتها على توفير بيانات فلكية دقيقة.

وفي موازاة ذلك، سيتم تنظيم مهرجانات فلكية وأنشطة توعوية تهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي العام بعلم الفلك.

كما ستتعاون البلدية والجامعة في العمل على إعلان منطقة جبل المكمل كمحمية سماوية Dark Sky Reserve، حمايةً للبيئة الليلية والحفاظ على نقاء السماء من التلوث الضوئي.

ويُعدّ هذا المشروع إنجازًا وطنيًا فريدًا من نوعه في لبنان، إذ يجمع بين العلم والسياحة البيئية، ويساهم في ترسيخ موقع منطقة بشرّي كوجهة رائدة في مجال الفلك والبحث العلمي.