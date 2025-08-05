المركزية - أكد إتحاد العشائر العربية في لبنان التمسك بسيادة البلاد.

وقال في بيان: "إننا في إتحاد العشائر العربية في لبنان، كنا وما زلنا نتمسك بثوابتنا الوطنية، ونعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في الوطن من أجل بناء دولة سيدة، حرة، عربية تحت سقف الدستور وإتفاق الطائف، منذ إنطلاقة ثورة الأرز وحتى يومنا هذا. نؤكد تمسكنا بسيادة لبنان، وحرصنا على تحصين مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي نضع كل إمكانياتنا بتصرفها، دعما لجيشنا الوطني الضامن لأمن الوطن والمواطن".

ودعا إتحاد العشائر العربية إلى الإلتزام الكامل بالدستور اللبناني وإتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إتفاق الهدنة، وضمان حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، تمهيدا لإقامة دولة عادلة تحفظ كرامة المواطن، وتحقق العدالة الاجتماعية".

وقال: "نرفض جر لبنان إلى أي حرب عبثية لا تخدم مصلحة الوطن، ونلتزم بمواقف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وندعم العهد الجديد والحكومة اللبنانية في مساعيها لتحقيق السيادة والإستقرار وبناء مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين".