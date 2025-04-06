رحّلت إيران، خلال أسبوعين، 4000 مهاجر أفغاني غير مسجلين من إقليم كرمان جنوب شرقي البلاد، مما يسلّط الضوء على عمليات الترحيل المتزايدة من البلاد.

وأعلن المدعي العام في إقليم كرمان الإيراني مهدي بخشي عن اعتقالات وترحيل جماعي للمهاجرين الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضح أن أكثر من 4000 أفغاني غير مسجلين تم احتجازهم وترحيلهم خلال 15 يوما فقط، حسب ما أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2024 وحده، عاد أكثر من 1.2 مليون مهاجر أفغاني من إيران، 67 في المئة منهم "تم ترحيلهم بشكل قسري".

وفي وقت سابق، كشف رئيس مركز الهجرة بوزارة الداخلية الإيرانية نادر يار أحمدي عن ترحيل أكثر من 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران في السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد حجم أزمة المهاجرين.

والتقى القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن في حركة "طالبان" مولوي عبد الكبير مع محمد رضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، لاقتراح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمعالجة عودة الأفغان.

وكان الهدف من الاجتماع هو وضع خطة منسقة بشأن العودة إلى الوط