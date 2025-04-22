احتجزت إيران سفينتين أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود الإيراني في مياه الخليج، على ما أفادت وكالة أنباء محلية، الثلاثاء.

وأوردت وكالة "فارس" أن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلتي نفط أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود، موضحة أنهما ترفعان علم تنزانيا.

ووفق "فارس"، فإن السفينيتن "كانتا تنقلان 1,5 مليون ليتر من وقود الديزل المهرّب"، وقد أوضحت الوكالة أن الناقلتين هما "سي رينجر" و"سلامة".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد أفراد الطاقم الأجانب في السفينتين يبلغ 25 شخصا، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن مصيرهم.

وأفادت بأن السفينتين المحتجزتين تم نقلهما إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) لإجراء المقتضيات القانونية.

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام احتجاز سفن تنشط في تهريب الوقود في الخليج.

وسعر الوقود في إيران يعتبر من الأدنى في العالم، ما يجعل التهريب إلى بلدان أخرى مربحا.