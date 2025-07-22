حقق فريق “بيروت فوتبول أكاديمي” لمواليد عام 2011 انجازاً لافتاً في كأس غوثيا العالمية التي استضافتها السويد كعادتها كل سنة، بإحرازه لقب الفئة B بعد مشوارٍ استثنائي في البطولة بنسختها الـ 50، والتي سجّلت مشاركةً قياسية بوجود 74 دولة مثّلها 1939 فريقاً، تنافسوا في أكثر من 4900 مباراة على مدار أسبوعٍ كامل.

وكانت لافتة المشاركة اللبنانية في هذا التجمّع الكروي الضخم الذي يقام يقام سنوياً في مدينة غوثنبورغ السويدية، ويضمّ آلاف الشبان والشابات من عمر الـ 11 وحتى 18 عاماً، اذ كان لبنان ثاني اكثر البلدان العربية مشاركةً من حيث عدد الفرق واللاعبين بعد الامارات العربية المتحدة، وذلك من خلال اقبال الاكاديميات من المناطق المختلفة لتسجيل حضورها على الساحة العالمية.

وتمثّلت أكاديمية BFA بأكبر بعثة بين الاكاديميات اللبنانية حيث نافست بسبعة فرق، تميّز منها بشكلٍ خاص فريق مواليد عام 2011، الذي رفع كأس فئته بعد تحقيقه سلسلة انتصارات لافتة جداً.

وكان الفريق الذي يشرف عليه المدرب جوزف داغر قد بدأ حملته نحو منصة التتويج بفوزٍ عريض على بريب سكولز الانكليزي 6-0، ما منحه الأفضلية للعبور الى الأدوار الإقصائية رغم تلقيه خسارتين، لينهض بعدها بإنتصارٍ كبير آخر على شنينفيلد الألماني 7-0، ومن ثم على FCNE الأميركي 6-0، وبعدها مواطن الاخير فريق مارين 4-0، قبل ان يتخطى أصعب خصومه فينيكس الإنكليزي 2-1، تلاه ستانغيبرو يونايتد السويدي بفوزه عليه 2-0 في نصف النهائي.

أما المباراة النهائية، فقد جمعت “بيروت فوتبول أكاديمي” مع فريق أكاديمية مانشستر سيتي الإماراتي، وانتهى بالتعادل 2-2، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق اللبناني 3-2.

وعن الانجاز الأبرز للكرة اللبنانية في هذه المشاركة العالمية، قال رئيس اكاديمية BFA زياد سعادة: “هي ليست المرة الأولى التي نحمل فيها كأساً الى بيروت من هذه البطولة المرموقة، لكن هذه المرّة كانت الطريقة التي وصلنا فيها الى منصة التتويج اكثر من رائعة بفعل الروح القتالية والاصرار لدى اللاعبين الذين نهضوا من كبوة هزيمتين وذهبوا باتجاه منصة التتويج بفعل انتصاراتٍ رائعة”.

واضاف: “يأتي هذا الانجاز ليؤكد مرّةً جديدة الاستمرارية في النجاحات التي سعينا اليها في كل مشاركة خارجية بحيث لا يقتصر حضورنا على المشاركة فقط إنما نتطلع دائماً الى احراز الالقاب”.