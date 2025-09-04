كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الخطوات الأولى في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، والتي ستعتمد على نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الطلب.

وتتراوح أسعار تذاكر المباريات الفردية حاليًا من 60 دولارًا أميركيًا لمباريات الدور الأول بمرحلة المجموعات إلى 6710 دولارات أميركية لحجز مقعد في المباراة النهائية، ومن المرجح أن تتغير هذه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وسيكون بإمكان الجماهير من حاملي بطاقات “فيزا” والمسجلين للحصول على بطاقة هوية فيفا، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للفيفا على شبكة الإنترنت، الدخول في سحب البيع المسبق، وذلك خلال الفترة بين يومي 10 و19 أيلول.

وسيبدأ اختيار المتأهلين من خلال هذه القرعة في تلقي إشعار في 29 أيلول، وسيكون بإمكانهم شراء التذاكر ابتداء من أول تشرين الأول.

وتقرر أيضًا أن يتم تحديد حد أقصى للمبيعات بواقع أربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، مع منع أي شخص من شراء أكثر من 40 تذكرة طوال مدة البطولة.

سيقام مونديال 2026 خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026 بمشاركة 48 منتخبًا.