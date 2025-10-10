اشارت المعلومات الى ان زيارة وزير خارجية سوريا اسعد الشيباني الى لبنان خلُصت إلى اتفاق على التنسيق على أعلى المستويات واضعةً العلاقة اللبنانية – السورية على الطريق السليم وإن لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة بعد.

ولفتت الى ان الزيارة تركّزت على ملف الموقوفين السوريين حيث انتقد الوفد السوري تباطؤ المعالجة وتم الاتفاق على متابعته عبر لجان مختصة يتولى التفاوض فيها وزير العدل ونائب رئيس الحكومة.

واضافت: ملف الموقوفين السوريين يواجه تعقيدات تقنية وسياسية سواء من ناحية الإجراءات الممكنة أو بسبب معارضة بعض القوى الأساسية لإخراج سجناء تطالب بهم الإدارة السورية الجديدة.

بدورها، لفتت مصادر حكومية الى ان اللقاء بين الوفد السوري ورئيس الحكومة كان إيجابيًا وشمل مأدبة غداء استمرت نحو ساعتين وسط أجواء ودية.