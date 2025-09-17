أطلقت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ حملة، دعت فيها جمهوره إلى المشاركة في تقييم منزله على المنصات المختلفة، باعتبار هذه الخطوة من الإجراءات الضرورية لتمهيد تسجيل المنزل كموقع تراث عالمي بإشراف جهات معتمدة مثل "اليونسكو".

وأوضحت الأسرة أن التقييم على "غوغل" يتم من خلال البحث عن "منزل عبد الحليم حافظ" واختيار عدد النجوم المناسب مع إضافة تعليق يعبر عن رأي الزائر.

أما على "فايسبوك"، فيتم عبر الدخول إلى الصفحة الرسمية للمنزل، مع اختيار "توصية- Recommendation" وكتابة تعليق داعم.

وأكدت أن الهدف جمع أكبر عدد ممكن من التقييمات لدعم الملف المقدم لاعتماد المنزل ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي.

أعلنت الأسرة أن المنزل يستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مع استثناء يومي الأربعاء والجمعة.

ويتم الحجز المسبق من خلال إرسال رسالة خاصة عبر الصفحة الرسمية، حيث يجري تحديد موعد لكل زائر بما يضمن التنظيم والحفاظ على مقتنيات المنزل.

في سياق متصل، كشفت الأسرة أن جميع مواعيد الزيارات للأسبوعين المقبلين قد تم حجزها بالكامل منذ الإعلان عن فتح المنزل، نظراً للإقبال الكبير من جمهور العندليب.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات الحجز الجديدة للأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول بدءاً من الأسبوع بعد المقبل، مؤكدة أن المنزل سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وكانت قد انتشرت مقاطع مصورة في الفترة الأخيرة على "تيك توك" و"فايسبوك" بتقنية الذكاء الاصطناعي، زعمت أن المنزل تم بيعه لرجل أعمال يدعى أحمد عيسى أو أنه مملوك لوزارة الثقافة، ونفت الأسرة هذه الادعاءات، مؤكدة أن المنزل مسجل رسمياً في الشهر العقاري باسم والدتهم الراحلة زينب الشناوي، وأنه انتقل بالإرث الشرعي إلى أبنائها.

وشددت على أن شخصية أحمد عيسى لا وجود لها في الواقع، وأن تداول هذه المعلومات لا يعدو كونه شائعات تستهدف إثارة الجدل.