Apr 2, 2025 7:01 PMClock
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إعلام إسرائيلي: قوات الجيش تعرضت لاستهداف بعبوات ناسفة بالقرب من قرية السيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة

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