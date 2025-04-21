تُطفأ أضواء برج إيفل مساء الإثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباحًا عن 88 عاما، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو مشيرة إلى أنها ستقترح إطلاق اسمه على موقع في العاصمة الفرنسية.

وأثنت رئيسة البلدية الاشتراكية في بيان على “التزامه من أجل كنيسة تمد اليد إلى الأكثر ضعفا” وعزمه على وضع “البيئة في صلب اهتماماته الروحية والاجتماعية” ودفاعه عن “استقبال اللاجئين”.

والى ذلك، وفي إطار مراسم الوداع، قرعت أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس 88 مرة، بدءاً من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، في إشارة إلى سنوات حياة البابا فرنسيس.

وأوضح الجهاز الإعلامي للكاتدرائية أن مراسم القرع ستُختتم بوصلة مطوّلة تشارك فيها جميع أجراس نوتردام، كما ستُقام قداديس ظهر الاثنين مساءً، إلى جانب أمسية صلاة مخصصة لراحة نفسه.