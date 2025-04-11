خاص- "المركزية"

المركزية- أفادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان "المركزية" بأنه تم إصلاح العطل الذي طرأ على معمل الإنتاج في دير عمار والذي أدّى إلى خروج المعامل الحرارية عن الخدمة.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر أنه تم وضع معامل الإنتاج على الشبكة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر أمس.

وأعلنت أن "كل الـ"توربينات" أصبحت جاهزة اعتباراً من اليوم، لتعمل على الشبكة بشكل طبيعي، وبالتالي عادت التغذية بالتيار الكهربائي إلى برنامج التقنين المعتمَد.

لكنها كشفت أن "العمل لا يزال جارياً على إصلاح جهاز UPS واحد فقط الخاص بمنع انقطاع الكهرباء".