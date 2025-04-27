Apr 27, 2025 7:40 AMClock
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إصلاحات نقديّة مرتقبة

ينشغلُ اللبنانيون بأمرين على قدر من الأهميّة، الأوّل يتمثّل بالانتخابات البلدية والاختيارية، مع بداية العدّ العكسي للموعد المحدد لإجرائها.

أمّا الثاني فينحصر في المضي بمسار الإصلاحات، إذ شدد وزير المالية ياسين جابر على أنّ "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية جوزاف عون، شرعت إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، كما تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان"، وفق ما جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة.

المصدر: الانباء الالكترونية

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