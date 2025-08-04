Aug 4, 2025 10:24 PMClock
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"إسرائيل هيوم" عن مقربين من رئيس الأركان: زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع خشيةً على حياة الرهائن واستنزاف القوات

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