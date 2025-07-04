استهدف الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الخميس، سيارة جنوب بيروت، قال إنه اغتال فيها شخصاً "كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة"، وذلك في تصعيد جديد بلبنان، يتزامن مع مباحثات لبنانية داخلية لتسليم سلاح "حزب الله"، التزاماً بورقة المطالب الأميركية.

وتعرضت سيارة لغارة إسرائيلية عند المدخل الجنوبي لبيروت الخميس، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان. وتناقل رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر صاروخاً يستهدف سيارة على "الأوتوستراد الساحلي" في خلدة، قبل أن تتوقف السيارة ويحاول سائقها الخروج منها، ليستهدفه صاروخ آخر، ما أدى إلى مقتله. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن الغارة أدت إلى سقوط قتيل، وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف شخص ينشط في "تهريب الأسلحة" لمصلحة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "مخرباً كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين" والقوات العسكرية "نيابة عن (فيلق القدس) الإيراني". وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن القوات الإسرائيلية "اغتالت عنصراً في (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني قرب بيروت".

والغارة من الاستهدافات النادرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في بيروت ومحيطها، إذ لم يسجل منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير استهدافين في المنطقة، أولهما يوم عيد الفطر في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث اغتالت غارة إسرائيلية مسؤولاً في "حزب الله" قالت إنه مرتبط بالتنسيق مع "حماس"، كما نُفذت غارة في منطقة الناعمة جنوب بيروت أيضاً، أدت إلى اغتيال مسؤول في "الجماعة الإسلامية" يتحدر من منطقة حاصبيا جنوب لبنان.

وتأتي هذه الضربات بالتزامن مع مباحثات لبنانية لتحضير رد رسمي موحد بشأن موقف لبنان من الورقة الأميركية لنزع سلاح "حزب الله"، وتحقيق "حصرية السلاح" بيد السلطات اللبنانية.

واحتفظت إسرائيل بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل في فبراير (شباط) الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن تبادلت الضربات مع "حزب الله" على مدار أكثر من عام، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها.

"الشرق الأوسط"